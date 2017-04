Facebook tarda 24 hores en eliminar el vídeo d'un home matant a la seva filla

Els familiars van alertar a la Policía de les imatges que s'estaven retransmetent en directe, però quan els agent van arribar al lloc dels fets, la nena i el seu pare ja estaven morts

Actualitzada 27/04/2017 a les 19:26

Facebook Live es una eina de reproducció de vídeo en directe que cada vegada rep més crítiques per l'ús que en fan alguns usuaris. El passat dilluns 24, Woottisan Wongtalay de 20 anys va grabar l'assassinat de la seva filla d'onze mesos i després es va suicidiar. Els familiars van alertar a la Policía de les imatges que s'estaven retransmetent en directe, però quan els agent van arribar al lloc dels fets, la nena i el seu pare ja estaven morts.



Woottisan no va transmentre el seu suicidi en directe, però si l'assassinar de la seva filla, que va tenir lloc al terrat d'un edifici abandonat de la ciutat tailandesa de Phuket. Les primeres investigacions apunten que el crim va tenir lloc després que l'agressor i la mare de la nena discutissin. «Woottisan tenía la paranoia que la seva dona l'abandonaria i que no l'estimava» comenten els investigadors.



El vídeo de l'assassinat va estar disponible a les xarxes unes 24 hores abans que fos eliminat per petició de les autoritats tailandeses. Alguns usuaris també les van penjar a Youtube, però la plataforma els va eliminar minuts després. No és la primera vegada que aquest tipus de successos violents es difonen a través de Facebook Live.