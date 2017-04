La Grossa de Sant Jordi és el 51393 i cau a Barcelona i Girona

Cada bitllet està premiat amb 100.000 euros

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 13:11

El primer premi de la Grossa de Sant Jordi ha estat per al 51393 i ha caigut a Barcelona i Girona. Cada bitllet afortunat està premiat amb 100.000 euros, és a dir, 20.000 euros per euro jugat. També han resultat premiats amb 200 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 1.000 euros.



El segon premi ha estat per al 67555 i s'ha repartit a Barcelona. Cada bitllet afortunat està premiat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per euro jugat. Per altra banda, el tercer premi ha estat per al 75206 i s'ha repartit a El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Cada bitllet afortunat està premiat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per euro jugat.



La sort ha arribat a Tarragona amb el quart premi, que ha estat pel número 42518 i s'ha repartit a Tortosa, concretament a l'Estanc 1 Montse Torres, situat al número 13 del carrer Tarragona. També ha s'ha repartit a l'Hospitalet de Llobregat i cada bitllet afortunat ha estat premiat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per euro jugat. Per últim el 5è premi ha estat pel 71592 i ha caigut a Barcelona. Cada bitllet afortunat està premiat amb 500 euros per euro jugat, és a dir, 2.500 euros per bitllet.



El sorteig s'ha celebrat aquest dijous des del Teatre de Blanes, localitat on va caure el primer premi de la Grossa de Cap d'Any de l'any passat.