Detingut per colpejar amb un pal d'escombra al cap de la seva xicota embarassada

La noia va ser atesa al centre de salut municipal, després la van derivar a l'hospital perquè fos assistida per una matrona, ja que el fetus podria haver resultat afectat

Actualitzada 26/04/2017 a les 18:43

Diari Més recorda que la línia d'atenció contra la violència masclista és 900 900 120. I està oberta les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Un jove de 22 anys i d'origen lituà va ser detingut el passat diumenge al municipi de Catarroja, València, acusat d'agredir a la seva companya sentimental, embarassada de poc més d'un mes, amb un pal d'escombra. Segons informa el diari Levante, l'agressor va colpejar a la víctima al cap amb un pal d'escombra que va acabar trencant. Després d'identificar-lo, quatre agents de la Policia Local de Catarroja van ser agredits pel mateix agressor quan intentaven reduir-lo. La noia de 19 anys va ser atesa al centre de salut municipal, i posteriorment la van derivar a l'hospital perquè fos assistida per una matrona, ja que el fetus podria haver resultat afectat després de l'agressió.Els fets van ocórrer durant el migdia de diumenge. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'una presumpta agressió masclista al carrer Castelló. Agents de la Policia Local es van traslladar al lloc i van veure com un home, amb antecedents per violència masclista, sortia corrents d'un domicili.Els agents personats van poder contactar amb la víctima, que havia fugit després de rebre la pallissa. La noia va explicar que el seu xicot estava nerviós i violent, llançant objectes i trencant coses de la casa, fins que va agafar un pal d'escombra i va començar a colpejar-la. En témer per la seva vida i la del seu fill, va aconseguir escapar i demanar ajuda.Després d'inspeccionar la zona, els agents van localitzar al sospitós, que intentava passar desapercebut tapant el seu rostre amb una gorra. El presumpte maltractador va oferir resistència quan va ser detingut, provocant lesions a quatre agents de la Policia Local. El detingut els va increpar i amenaçar. L'arrestat està acusat de violència de gènere i d'atemptar contra els agents de l'autoritat.