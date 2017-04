Acaba pagant 30.000 euros després que un okupa li incendiï la casa

A més a més, la propietària va ser multada amb 6.000 euros per un retard en les obres de rehabilitació

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 20:01

L'immoble d'una dona d'A Coruña va ser okupat fins en cinc ocasions al llarg de deu anys. Cada vegada que okupaven l'espai acabava destruït i quan això passava, l'Ajuntament l'obligava a reparar els danys sota amenaça de declarar l'habitatge en ruïna. La propietària l'arreglava, el tornava a tapiar i de nou algú hi entrava i l'okupava de nou.



L'any 2013 l'immoble va patir un incendi, i sense possibilitat d'arranjament, va ser declarat en ruïna i la seva propietària obligada a pagar les despeses de demolició, que es van elevar a 30.000 euros a causa de l'existència d'uralita. «Hi ha centenars de casos semblants i n'hi haurà pitjors», diu l'advocat corunyès Manuel Meiriño, que va viure molt de prop el cas. El lletrat recorda que en aquesta casa, com en altres de la mateixa zona, van tenir dos problemes, no un. El de l'okupació i la manca d'una legislació àgil per combatre-la, i el de la burocràcia i l'administració.



El primer problema va ser seriós perquè durant una dècada l'immoble va ser okupat cinc vegades. La dona posava la corresponent denúncia i esperava que s'emetés l'ordre de desallotjament. Recuperada la propietat, es trobava amb nombrosos danys. Meiriño assegura que en aquests casos els propietaris, «amb molt d'esforç», arreglen les seves velles cases, «però al cap de pocs dies es desperten destrossades. I tornem-hi de nou, l'Ajuntament torna a la zona, veu la desfeta i torna a emplaçar als titulars dels immobles perquè restaurin els danys sota amenaça de declarar l'habitatge en ruïna».



A més a més, la dona de la qual parla Meiriño va ser multada amb 6.000 euros per un retard en les obres de rehabilitació, sanció que va suspendre anys després el jutjat contenciós-administratiu en entendre que es tractava d'un abús. Després de l'incendi que va destruir l'immoble, l'Ajuntament va tornar a la zona per obrir el corresponent expedient de ruïna i preparar el projecte de demolició, que el va remetre a la propietària perquè ho pagués.



El que quedava de la casa va ser enderrocat l'any passat i avui és un solar. L'autor de l'incendi va ser l'últim que la va ocupar. En una ocasió, la foguera que s'encenia cada nit a la sala se li va descontrolar. Va poder fugir, però deixant l'immoble en flames fins a la seva destrucció. Mai el van identificar, «cosa que no importa perquè es tracta de gent sense recursos a la qual no es pot embargar».