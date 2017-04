Docents jubilats col·laboraràn a l'Universitat d'Oviedo per falta personal

Amb una mitjana d'entre 40 i 50 jubilacions per any, completar la plantilla docent és un problema que anirà en augment durant els pròxims anys

25/04/2017

La Universitat d'Oviedo necessita professors. El Rector Santiago García Granda ha explicat que al ritme actual, amb una mitjana d'entre 40 i 50 jubilacions per any, completar la plantilla docent és un problema que anirà en augment durant els pròxims anys. Per tal de solucionar aquest problema l'equip rectoral vol fer valer el paper dels veterans i al reglament de professors emèrits han incorporat la figura de col·laborador que permetrà als docents ja jubilats mantenir-se lligats a la Universitat, sense una assignació de tasques fixes sinó col·laborant de forma puntual amb grups de recerca.



«Tenen una trajectòria molt dilatada i potent que volem aprofitar», va explicar García sobre l'oportunitat d'aprofitar la trajectòria d'aquests professors per assessorar els joves científics. També va exposar que una major flexibilitat per rejovenir la plantilla docent seria una solució als problemes actuals. «El que necessitem és que ens donin més facilitats en la taxa de reposició i que el relleu generacional no depengui de les jubilacions».



La mitjana d'edat del professorat que exerceix de manera permanent a la Universitat és de 52 anys. Això és a causa de la congelació de la taxa de reposició en l'ocupació pública, durant diversos cursos els professors que s'anaven acreditant no podien promocionar. Es van marcar noves taxes de reposició, que vénen determinades pel nombre de funcionaris que es poden incorporar a partir de les baixes de l'any anterior per jubilacions, excedències o renúncies voluntàries. El 2015 aquesta taxa va ser del 50% i durant el curs 2016-2017 va augmentar fins al 100%. El bloqueig d'anys anteriors va generar un 'tap' de 200 professors acreditats que no podran promocionar de forma completa fins a 2019.