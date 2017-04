Comercialitzen el primer café transparent que no taca les dents

Només utilitzen grans de cafè aràbic, aigua i extracte de cafeïna, ja que «els grans de cafè es processen i experimenten una pèrdua de cafeïna»

La indústria del cafè ha evolucionat molt durant els últims anys. Màquines professionals destinades a l'ús domèstic, càpsules de cafè o tasses que ajuden a mantenir la temperatura del cafè. David i Adam Nag han fet un pas més enllà i han inventat el cafè transparent, que no taca l'esmalt dental, que no conté sabors artificials, ni sucre, ni qualsevol altre tipus d'additiu. Cafè pur.



Clear Coffee (CLR CFF) és l'empresa encarregada de comercialitzar aquest nou producte «El nostre objectiu era crear un nou tipus de cafè que no afectés negativament l'esmalt de les dents». Per això només utilitzen grans de cafè aràbic, aigua i extracte de cafeïna, ja que «els grans de cafè es processen i experimenten una pèrdua de cafeïna. Nosaltres la compensem afegint cafeína natural d'alta qualitat». Però aquesta pèrdua de color del cafè és un secret. «Clear Coffee es produeix amb mètodes que no s'havien utilitzat mai».



Els germans Nag van iniciar aquesta aventura mitjançant un crowfounding fallit, ja que no van aconseguir ni el 10% del capital que necessitaven. Tot i així van tirar endavant el projecte i van desenvolupar l'envàs perfecte: una simple botella de vidre transparent amb el cafè llest per prendre, només cal sacsejar-la abans d'obrir.



De moment aquest cafè transparent només es comercialitza al Regne Unit, a través de la seva pàgina web o als magatzems Selfridges de Londres. El preu per un pack de dues ampolles és de 7 euros, i el de cinc val quasi 18 euros.