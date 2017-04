S'esgoten els 25.000 bitllets d'AVE per 25 euros en poc més de 12 hores

La pàgina web de la companyia s'ha col·lapsat, tot i que s'ha reforçat el sistema amb un servidor addicional

Actualitzada 25/04/2017 a les 19:49

AGOTADA LA PROMOCIÓN 25 ANIVERSARIO.

Las 25.000 plazas a 25 euros se han agotado en poco más de 12 horas:https://t.co/0SJwTJy0H8 pic.twitter.com/03lAIFSPA1 — Renfe (@Renfe) 25 d’abril de 2017

Els 25.000 bitllets d'AVE per 25 euros, de la campanya promocional de Renfe per celebrar el 25è aniversari de l'Alta Velocitat espanyola, s'han esgotat en poc més de 12 hores. L'empresa ha posat a la venda durant aquest 25 d'abril 25.000 bitllets amb aquesta promoció. A partir de les 00:00 hores, i fins les 23:59 hores d'aquest dimarts, els usuaris podien adquirir els bitllets per 25 euros. Però a tres quarts de dues del migdia, la companyia anunciava a través del seu compte de Twitter que els bitllets inclosos en aquesta promoció ja s'havien esgotat:«Entre les 00:00 hores i les 12:00 d'aquest dimarts s'han produït 490.000 visites a la web i més de 3,3 milions de consultes», expliquen des de Renfe, unes xifres rècord. L'augment de visites ha provocat problemes de congestió a la pàgina web, que s'ha col·lapsat. Tot i això, Renfe havia reforçat el sistema amb un servidor addicional. Renfe es disculpa amb els usuaris pels problemes ocasionats per la saturació.Les places de la promoció estaran distribuïdes en diversos trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància de la companyia arreu de l'Estat, i el 25 de cada mes fins a finals d'any es repetirà. Els bitllets es poden adquirir a través de la pàgina web de Renfe.