Intenta escapar-se de la policia saltant pels balcons dels seus veïns

L'home està acusat de retenir lligada al llit durant tota la nit a la seva exparella

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 19:16

Segons informa el diari Levante, la Policia Nacional ha detingut a Manises, València, a un home de 30 anys acusat de retenir durant tota una nit, lligada a un llit, a la seva exparella. L'acusat es va colar a l'edifici de la víctima, situat al carrer Just Vilar. Les investigacions policials indiquen que el detingut hauria ferit a la seva víctima amb una arma blanca. El presumpte maltractador, que tenia en vigor una ordre d'allunyament sobre la seva víctima, s'ha amagat sota el llit del domicili d'un familiar seu, durant les dues hores que la Policia l'ha estat buscant per la zona.



Els fets han ocorregut durant el matí de dilluns. La víctima, pel que sembla, va aconseguir deslligar-se i va escapar despenjant-se des de la seva balconada, situada en un quart pis. Quan el seu captor se'n va adonar, va intentar fer-la tornar amenaçant-la de mort. No obstant això, la noia, de 22 anys, no li va fer cas i va alertar als veïns, que van cridar al 112, la qual cosa va engegar el dispositiu policial.



L'agressor que té nombrosos antecedents policials, va fugir de la casa saltant de balconada en balconada fins a arribar al segon pis. En cada planta, intentava colar-se als pisos corresponents sota l'atenta mirada d'un nodrit grup de curiosos que va assistir durant més d'una hora a l'intent de fugida del sospitós, que inicialment anava en roba interior.



Finalment, la policia va aconseguir establir en quin habitatge es trobava i va entrar a l'interior del domicili. El sospitós va ser localitzat ocult dins del canapè del llit principal de la casa, en la qual, segons fonts policials, resideix un oncle del presumpte maltractador, qui roman en un hospital de València, ja que sofreix lesions sense gravetat en un turmell. La víctima també va ser atesa pel personal sanitari i en aquests moments roman en un hospital de la ciutat on els metges l'estan sotmetent a una revisió completa.