Demanen 11 anys de presó per intentar abusar d'una menor que va conéixer a missa

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 19:56

Segons informa el portal La Nueva España, la Fiscalia d'Oviedo demana 11 anys de presó per un home que va abusar en dues ocasions d'una menor de 15 anys a la qual va conèixer a missa. La jove anava a l'església acompanyada de la seva mare, allí va començar l'amistat amb la dona i la sogra de l'ara acusat, que cometia els abusos a l'interior del seu cotxe a l'aparcament de l'Hospital Universitari central d'Astúries (HUCA). El judici se celebrarà el pròxim dimarts a l'Audiència Provincial.



L'home i la menor es van conèixer al novembre del 2015, coincidint diverses vegades a l'església, segons l'escrit d'acusació provisional de la Fiscalia. L'ara acusat li va demanar el telèfon i van començar a comunicar-se telefònicament. El 3 de desembre d'aquest mateix any, la jove va trucar a l'esposa del presumpte abusador per demanar-li que l'anés a recollir amb cotxe a l'estació d'autobusos d'Oviedo, ja que venia d'una excursió i la seva mare no podia recollir-la. En comptes d'anar-hi la dona, va ser l'acusat qui es va personar a l'estació. La jove va pujar al cotxe, al seient del copilot. Llavors l'home en compte de dur-la a casa, va anar a l'aparcament del HUCA, va estacionar el vehicle, i va demanar a la noia que s'assegués a la part posterior «per parlar tranquil·lament». La menor va obeir pensant que l'home li volia explicar alguna cosa, però va ser llavors quan va intentar abusar d'ella. La jove va aconseguir apartar-lo i li va demanar que la portés a casa. Un cop a casa seva, la noia no es va atrevir a explicar el que havia passat.



Dies després, a la sortida del centre on estudia la jove, l'home l'estava esperant i li va dir que la portaria a casa. Els fets es van tornar a repetir, «malgrat que l'adolescent s'oposava a mantenir relacions sexuals i li deia que parés, que li feia mal». Posteriorment, l'acusat la va portar a casa. Tres dies després, la menor li va explicar tot a la seva mare, que va denunciar els fets.



La Fiscalia acusa l'home d'un delicte continuat d'abús sexual i sol·licita que se li imposi una condemna d'11 anys de presó, prohibició d'acostar-se a la menor i llocs freqüentats per ella a menys de 300 metres, de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà durant cinc anys, a més del pagament dels costs judicials i l'abonament d'una indemnització de 15.000 euros.