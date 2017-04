Un estudi vincula el consum de begudes 'light' amb risc d'Alzheimer

L'estudi de 'Stroke', per la seva banda, va trobar una associació entre begudes endolcides artificialment i vessaments cerebrals i demència, incloent-hi l'Alzheimer

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 19:42

Els edulcorants artificials s'han associat a l'augment de pes, la diabetis i les malalties cardíaques, tot i que no han mostrat necessàriament que ocasionin aquests mals. Ara, dues recerques relacionen els refrescs amb el risc de patir Alzheimer.



El primer estudi, publicat a la revista mèdica 'Stroke', va trobar que el consum de begudes refrescants 'light' estava associat amb un major risc de vessament cerebral i demència, incloent-hi l'Alzheimer. El segon estudi, publicat a 'Alzheimer & Dementia', va associar un major consum de begudes ensucrades amb indicadors de l'Alzheimer preclínic.



Dirigits per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston, els autors de l'estudi de la revista 'Stroke' van realitzar una revisió de les dades recopilades a través de l'Estudi del Cor Framingham, una revisió observacional de diversos decennis que va començar amb més de 5.000 participants voluntaris l'any 1948 i que ha inclòs als seus fills des de 1971 i als seus néts des del 2002. L'estudi va incloure nou cicles d'exàmens que es van realitzar aproximadament cada quatre anys. Els participants van registrar la ingesta de begudes a través de qüestionaris que van sondejar les seves dietes durant els 12 mesos anteriors. En aquests estudis, els investigadors van examinar el setè cicle de la descendència, de 1998 a 2001, i el segon cicle per als néts, de 2008 a 2011.



En l'estudi citat a 'Alzheimer & Dementia', els investigadors van observar que un major consum de begudes ensucrades estava lligat a l'Alzheimer preclínic, incloent-hi menor volum total del cervell i una memòria episòdica més feble.



L'estudi d''Alzheimer & Dementia' indica que les dades de consum basades en qüestionaris són inherentment poc fiables. «L'Associació de l'Alzheimer assenyala que els majors factors de risc per a la malaltia són l'augment de l'edat, l'historial familiar d'Alzheimer i la genètica, no pas el sucre de cap font», assenyala William Dermody Jr., vicepresident de política de l'Associació Nord-americana de Gasoses, el principal lobby de la indústria de refrescs als EUA.



L'estudi de 'Stroke', per la seva banda, va trobar una associació entre begudes endolcides artificialment i vessaments cerebrals i demència, sense trobar una associació similar per al consum de begudes ensucrades, una observació que els autors van descriure com a «intrigant». «La correlació no significa necessàriament causalitat», aclareix Dean M. Hartley, director d'Iniciatives Científiques de l'Associació de l'Alzheimer dels EUA. Dermody precisa en aquest punt: «Els autors d'aquest estudi reconeixen que les seves conclusions no poden ni proven causa i efecte». No obstant això, Hartley va concloure que aquests estudis proporcionen un punt de partida important per a futurs estudis.