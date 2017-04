Renfe posa a la venda 25.000 bitllets per l'AVE a 25 euros per celebrar els 25 anys

La companyia vendrà, el dia 25 de cada mes fins a finals d'any, 25.000 bitllets amb aquesta promoció

Actualitzada 24/04/2017 a les 14:53

L'Alta Velocitat espanyola està d'aniversari, i per celebrar-ho, Renfe engega una campanya promocional on, el dia 25 de cada mes a partir d'aquest abril i fins a finals d'any, posarà a la venda 25.000 bitllets d'AVE per 25 euros. La campanya dóna el tret de sortida el 25 d'aquest mes d'abril a les 00:00 hores, i finalitza a les 23:59 hores del mateix dia. Les places estaran distribuïdes en diversos trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància de la companyia arreu de l'Estat, i cada mes es repetirà la promoció. Els bitllets es podran adquirir a través de la pàgina web de Renfe El 25è aniversari de l'Alta Velocitat a Espanya és el 21 d'abril. Va ser, d'aquesta manera, el 1992, quan va començar a circular el primer tren AVE entre Madrid i Sevilla. En una primera fase es van recórrer 471 quilòmetres en 2 hores i 45 minuts, i en una segona, amb 2 hores i 30 minuts. Des de llavors, segons informa la companyia, 357 milions de viatgers han utilitzat els serveis d'Alta Velocitat a l'Estat.El trajecte entre Madrid i Sevilla ha acumulat, durant aquests 25 anys, 72 milions d'usuaris. El de Madrid-Barcelona-Figueres, amb 9 anys d'existència, l'han usat 52,3 milions de persones, mentre que més de 4 milions fan servir, cada any, el corredor Madrid-País Valencià.