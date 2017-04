Fingeixen la mort del seu nadó en un autobús públic després de mesos d'agressions

El pla va consistir a fer que la mare pugés en un autobús ple de passatgers amb el cadàver, simulant que la seva filla tenia algun problema i s'estava morint davant la mirada de tots els passatgers

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 19:06

Una parella britànica s'enfronta a una llarga condemna de presó acusada de causar o permetre la mort del seu nadó de tres mesos. Rosalin Baker, de 25 anys, i la seva parella Jeffrey Wiltshire de 52, van orquestrar un 'show' perquè les autoritats no descobrissin que la petita Imani havia mort a causa de les constants agressions que patia. El pla va consistir a fer que la mare pugés a Londres en un autobús ple de passatgers amb el cadàver, simulant que la seva filla tenia algun problema i s'estava morint davant la mirada de tots els passatgers.



Els fets van ocórrer el passat mes de setembre, però les imatges de la posada en escena han sortit recentment a la llum, arran de judici obert contra la parella. Al vídeo es pot apreciar amb nitidesa com Jeffrey ajuda a Rosalin a pujar l'autobús, però ell es queda a baix. Just abans d'acomiadar-se li aixeca el polze. Dins l'autobús, la mare es va quedar mirant el seu telèfon mòbil durant 20 minuts, abans d'avisar a la resta de passatgers que al seu nadó li passava alguna cosa, va avisar que no respirava. Tothom a l'autobús va entrar en pànic, i van intentar reanimar el nadó.



Segons recull el mitjà britànic The Independent, la policia ha afirmat que alguns dels passatgers van confondre una de les dones que assistien a la nena amb la mare «a causa de la seva gran angoixa». Rosalin es va quedar tranquil·la al seu seient «sense cap tipus d'emoció». Van traslladar Inami a l'hospital, on va ser declarada morta.



Els professionals sanitaris es van adonar que el cos de la nena estava fred, i tenia evidències que portava almenys 24 hores morta. L'autòpsia va confirmar que havia mort a causa d'una fractura al crani i múltiples fallades cerebrals. La resta de proves que van realitzar a Imani van desvetllar unes 40 lesions diferents per tot el cos, incloses diverses fractures a les costelles i al cap. Eren lesions no accidentals, segons l'informe mèdic.



La parella, tots dos addictes a les drogues, s'enfronten a 14 anys de presó. Quan van ser detinguts la mare va intentar responsabilitzar de la mort a la seva parella, acusant-lo de ser un home violent que consumia heroïna i cocaïna diàriament. Jeffrey Wiltshire, excantant de rap, es va defensar al·legant que havia engendrat a 25 nens. «No sóc un assassí de nadons, sóc un fabricant de nadons» i va negar haver ferit a la seva filla intencionadament o no. El personal sanitari va atribuir la fractura del crani a una caiguda uns dies enrere. El pròxim 28 de maig es coneixerà la sentència.