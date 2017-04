Rescaten viu a un nadó després d'haver estar enterrat durant tres dies

«Ha millorat i s'està recuperant bé», va declarar a la premsa local un portaveu del centre mèdic

Actualitzada 21/04/2017 a les 20:06

Una dona sud-africana de 25 anys va donar a llum a un nadó. El temor al fet que el nounat, segon fill de la jove, no fos ben rebut per la seva família va fer que l'amagués entre la mala herba i l'enterrés, segons va declarar davant la policia després de ser detinguda.Els treballadors d'una fàbrica propera al lloc on va ser enterrat el nen, a la localitat de Izingolweni, van sentir un seu plor i van acudir a comprovar què passava. Després de remoure la terra van trobar al nadó nu, que va ser traslladat a l'hospital regional de Port Shepstone, on actualment s'està recuperant. «Ha millorat i s'està recuperant bé», va declarar a la premsa local un portaveu del centre mèdic.Per la seva banda, el portaveu de la policia local, el capità Gerald Mfeka, va explicar les circumstàncies del rescat «Van buscar i el van trobar amagat sota algunes fustes i cobert de sorra», va assenyalar l'agent, qui també va informar de la situació de la mare, que ha estat posada en llibertat amb càrrecs: «Va confessar que el nen era seu. La seva explicació va ser que tenia por dels seus pares. És el seu segon fill, i va pensar que els seus pares no aprovarien que tingués un altre nadó», va agregar.