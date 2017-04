L'atemptat contra l'autobús del Dormund podria tenir motivacions econòmiques

El sospitós detingut, un ciutadà germanorus, va adquirir el mateix dia dels fets 15.000 drets de venda d'accions del club

Actualitzada 21/04/2017 a les 10:44

Un ciutadà germanorus ha estat detingut avui com a sospitós de perpetrar l’atemptat contra l’autobús de l’equip de futbol del Borussia Dortmund, ha informat la Fiscalia federal alemanya, que va precisar que pel que sembla va actuar per motius econòmics.



Segons el comunicat de la Fiscalia, el sospitós, Sergej W., de 28 anys, va adquirir l’11 d’abril, el mateix dia de l’atemptat, 15.000 opcions o drets de venda d’accions del Dortmund, amb un termini de venciment fins el 17 de juny de 2017, que va pagar amb un crèdit que havia contret una setmana abans.



Amb l’atemptat contra l’autobús del Dortmund, en el qual van resultar ferits el jugador espanyol Marc Barta i un policia, el sospitós pretenia aconseguir una caiguda considerable de les accions i lucrar-se així amb la venda dels títols al preu establert prèviament en adquirir els drets de venda dels mateixos.



El detingut està acusat d’intent d’assassinat, de provocar una detonació amb material explosiu i de lesions físiques greus.



La detenció es va produir a la regió de Tübinguen, en l’estat federat de Baden Württemberg, al sud d’Alemanya, després que les autoritats portessin una setmana sobre la pista del sospitós després de rebre un avís des de cercles financers i una denúncia des d’una entitat bancària per possible blanqueig de diners, segons informa Der Spiegel.



El comunicat de la Fiscalia precisa que l’adquisició de les opcions put es va dur a terme des de l’adreça IP de l’hotel L’Arrivée, on es trobava allotjat el Dortmund i també el detingut.



Pel que sembla, l’home portava instal·lat des del 9 d’abril en una habitació de l’hotel en l’última planta, amb vista al lloc on posteriorment va tenir lloc l’atemptat.



El sospitós havia reservat ja a mitjans de març una habitació entre els dies 9 i 13 d’abril i entre el 16 i el 20 del mateix mes, períodes que comprenen tant el partit d’anada com el de tornada de la Lliga de Campions entre el Borussia i el Monaco, ja que en el moment de la reserva encara no se sabia quin dels dos partits tindria lloc a la ciutat alemanya.



La Fiscalia recorda que els tres artefactes explosius van ser col·locats en un arbust en un tram de dotze metres al recorregut de l’autobús en el qual s’anaven a traslladar els jugadors del Dortmund i van ser activats per control remot i de manera separada.



Segons el comunicat, el primer i el tercer artefacte es trobaven ubicats a prop del terra, mentre que el del mitjà havia estat col·locat aproximadament un metre per sobre, una alçària massa elevada que redueix l’abast del mateix.



La Fiscalia precisa que l’autobús de l’equip no estava cuirassat, sinó equipat amb vidres de seguretat i que en el moment de l’atac circulava a una velocitat d’uns 23 quilòmetres per hora.



L’autobús va resultar fet malbé tant a la zona davantera com a posterior, amb diversos vidres trencats, i al recolzacaps del segon seient a l’última fila va quedar incrustat un dels trossos de metall que contenien els artefactes.



Al lloc dels fets, assenyala el comunicat, van ser trobats tres textos idèntics, en els quals no es van trobar empremtes dactilars, que apuntaven a motius islamistes, encara que els experts van manifestar seriosos dubtes sobre un possible rerefons gihadista.



El 13 d’abril, les redaccions del diari Tagesspiegel i del grup Welt/N24 van rebre un escrit que suposadament confirmava un rerefons d’extrema dreta, però la Fiscalia subratlla que de moment res no sembla indicar que el text procedís de l’autor de l’atemptat.