L'Estat Islàmic assumeix l'autoria de l'atac de París

En l’atemptat ha mort un policia i uns altres dos han resultat greument ferits

EFE

Actualitzada 21/04/2017 a les 08:09

El grup gihadista Estat Islàmic (EI) ha assumit l’autoria de l’atac a París, en el qual va morir un policia i uns altres dos van resultar greument ferits, a través de l’agència Amaq, pertanyent a aquesta agrupació terrorista.



En un breu comunicat difós a diverses pàgines d’internet i recollit per l’organització nord-americana Site Intelligence, que vigila missatges gihadistes, l’agència ha assegurat que l’assaltant va ser «un dels combatents de l’Estat Islàmic», i l’ha identificat com Abu Yusef el belga.



El comunicat d’Amaq, la veracitat del qual no ha pogut ser comprovada, cita a una «font de seguretat» gihadista i no ofereix més dades sobre l’atac, més enllà que es va registrar als Camps Elisis.



L’atemptat va tenir lloc ahir dijous a les 21.00 hora local (19.00 GMT), va provocar la mort d’un policia i ferides greus a uns altres dos, a més d’a un transeünt, després que l’autor del tiroteig aparqués el seu cotxe a l’altura d’un furgó policial i disparés als agents.



Posteriorment, l’atacant va ser abatut per trets de policies francesos, segons les autoritats.