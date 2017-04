Estafen a una dona cobrant-li 49.000 € per la instal·lació i compra d'electrodomèstics

Li van fer pagar en metàl·lic en més d’una ocasió i, fins i tot, l’havien acompanyat al caixer automàtic per extreure diners

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:04

Diari Més recorda que el Departament d'Interior de la Generalitat té un Pla Integral de Seguretat per la gent gran. Més informació fent click en aquest enllaç

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Manresa conjuntament amb la Policia Local de Manresa van detenir entre els dies 12 i 18 d’abril, quatre homes i una dona, d’entre 31 i 41 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Granollers, Terrassa, Barberà del Vallès i Sant Boi del Llobregat, com a presumptes autors d’un delicte d’estafa.Els fets es van iniciar el passat 23 de març quan la Policia Local de Manresa va rebre la trucada d’una veïna de Manresa la qual explicava que creia que estava sent enganyada per la instal·lació d’una alarma en el seu domicili. La víctima, de 57 anys d’edat, els va explicar que feia quinze dies havia pagat 7.600€ en efectiu per la instal·lació d’una alarma i que acabava de rebre una trucada on li demanaven 7.600€ més per la mateixa instal·lació. Davant d’aquests fets, els policies van demanar-li a la senyora si havia fet algun altre pagament a la mateixa empresa on havia comprat l’alarma. Va ser en aquest moment quan es van adonar que havia pagat 49.000€ en la instal·lació i compra de diferents aparells en el domicili. A partir d’aquí, la Policia Local va posar els fets en coneixement als Mossos d’Esquadra i es va iniciar una investigació conjunta.Després de dies de treball, es va arribar a la conclusió que els autors eren cinc comercials d’una empresa de Terrassa dedicada a la venda de tot tipus d’electrodomèstics, articles de neteja i benestar domèstic. Aquestes treballadors, des de feia dos anys, s’aprofitaven de la vulnerabilitat de la víctima, arribant a coaccionar-la i forçar-la, perquè els comprés electrodomèstics que no necessitava a un preu més elevat del que està en el mercat. En alguns dels casos, li explicaven que els productes eren beneficiosos per la seva salut. Durant la investigació es va comprovar que li van fer pagar en metàl·lic, en més d’una ocasió, el mateix producte a uns preus desorbitats. Fins i tot, l’havien acompanyat al caixer automàtic per extreure diners per fer els pagaments.En aquest període va adquirir 14 productes, entre els qual hi havia un descalcificador, un purificador d’aigua, un aspirador autònom, un robot de cuina, un matalàs i un centre de planxat. La investigació va culminar entre els dies 12 i 18 d’abril amb la detenció dels cinc autors del delicte d’estafa. Tres dels cinc detinguts van quedar en llibertat després de declarar a l’espera de presentar-se davant del jutge quan aquest els requereixi. Els dos detinguts restants van passar ahir a disposició judicial davant del jutge en funcions de guàrdia de Manresa.