18 anys de presó per matar a la seva dona a cops amb un pal amb claus

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:42

Diari Més recorda que la línia d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120 . Funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

La secció setena de l'Audiència provincial d'Alacant, amb seu a Elx, ha condemnat a 18 anys de presó a un home que va assassinar a la seva dona amb un pal de fusta amb claus de metall i una clau anglesa en una casa abandonada a l'Altet. En aplicació del veredicte d'un jurat, se li imposa, a més, una indemnització de 150.000 euros a favor dels hereus de la dona.En la sentència del passat 6 d'abril, que ha donat a conèixer aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), es concreta que l'home va reconèixer els fets i que tant l'acusació particular, com la defensa, es van adherir a la qualificació del fiscal. La fiscalia, en les seves conclusions definitives, va qualificar els fets d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l'agreujant de parentiu i els atenuants de confessió i actuar sota els efectes de l'alcohol.Segons els fets provats, l'home va estar consumint alcohol la nit del 31 d'octubre i el matí de l'1 de novembre de 2015 fins que al migdia d'aquest dia va arribar a casa de la seva parella sentimental. En aquest moment es va iniciar una discussió entre tots dos i l'home, de nacionalitat romanesa i de 46 anys en aquell moment, va començar a donar-li cops de puny i puntades a la seva dona, també romanesa. «No satisfet amb les puntades i els cops de puny», relata la sentència, l'home va agafar un pal «amb claus de metall incrustats» i els hi va clavar en deu ocasions a les cames per, seguidament, i amb una clau anglesa de 20 centímetres, seguir copejant-la; el que li va provocar la mort per «xoc politraumàtic secundari a un tractament toràcic abdominal».El condemnat, en aquest moment, va sortir al carrer i va sol·licitar ajuda a un conductor que passava per la zona, que va ser qui va avisar a la policia. Al lloc dels fets, l'home va relatar el succeït als agents i va recriminar que la dona feia fel·lacions «a tercers a canvi de diners».