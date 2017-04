Almenys un policia mort i un segon de ferit en un tiroteig als Camps Elisis de París

L'autor dels fets ha estat abatut, i la zona s'ha evacuat

Actualitzada 20/04/2017 a les 22:00

La policia francesa té en marxa una gran operació als Camps Elisis de París, que han estat totalment evacuats. Els mitjans de comunicació francesos com la televisió BFMTV informen que almenys un policia ha mort i un altre ha resultat ferit durant un tiroteig en aquesta cèntrica zona de la capital francesa. L’autor de l’atac ha estat abatut, indica ‘Le Figaro’. La prefectura de París ha confirmat a través d’una piulada a Twitter que hi ha una operació “en curs” a la zona i ha demanat als ciutadans que evitin els Camps Elisis. L’incident arriba només tres dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials franceses.



Segons les informacions publicades per la premsa francesa, el tiroteig ha estat davant de la botiga d’Yves Rocher als Camps Elisis. Desenes de furgonetes de la policia són a la zona, que s’ha evacuat totalment, i s’ha tancat l’estació de metro Franklin Roosevelt, la més propera a l’emblemàtic Arc de Triomf de París.



França està en plena campanya electoral per les presidencials que se celebren, en primera volta, aquest diumenge 23 d’abril. Precisament la lluita contra el terrorisme, després dels atemptats de Charlie Hebdo, el Bataclan o Niça, marquen els comicis. La policia estava en alerta per un possible atemptat i, de fet, dimarts a Marsella es van detenir dues persones que presumptament preparaven un atac imminent durant la campanya.