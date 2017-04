L'ambaixada dels EUA cita a un nadó de tres mesos a declarar per 'terrorista'

Després de deu hores de viatge, el nadó va ser interrogat pels funcionaris «i no va plorar ni una sola vegada», assegura el seu avi

Segons informa el mitjà britànic The Guardian, l'ambaixada dels Estats Units de Londres ha citat a declarar a un nadó de gairebé tres mesos. El seu avi va cometre un error quan va sol·licitar el visat ESTA, a la pregunta 'Vols participar o has participat alguna vegada en activitats terroristes, espionatge, sabotatge o genocidi?' va marcar la casella afirmativa.



La família estava planejant un viatge als EUA. L'avi del nadó, Harvey Kenyon-Cairns de 62 anys no se'n va adonar de l'error fins que van denegar el permís per viatjar al seu nét. «No podia creure que no veiessin que era un error, i que un nadó de tres mesos no perjudica a ningú». El nadó va haver de desplaçar-se de Cheshire fins a Londres, on està situada l'ambaixada dels EUA. Després de deu hores de viatge, el nadó va ser interrogat pels funcionaris «i no va plorar ni una sola vegada». L'error va costar a Kenyon 3.800 dòlars, ja que el visat no va arribar a temps i els pares del nadó van haver d'agafar un altre vol. «Pensava portar-lo vestit de taronja, però m'ho vaig repensar» explica Kenyon «No semblava que tinguessin sentit de l'humor».