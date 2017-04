La policia deté un home a Dénia acusat de colpejar amb un martell el seu fill mentre dormia

El detingut està imputat per un delicte de temptativa d'homicidi

Actualitzada 19/04/2017 a les 11:59

Agents de la policia espanyola han detingut a Dénia (Marina Alta) un home de 70 anys d'edat i de nacionalitat britànica acusat de colpejar el seu fill de 20 anys amb un martell al cap mentre dormia. Segons que ha informat la policia a través d'una nota de premsa, la parella del detingut i mare de la víctima també va patir lesions en intentar que el seu marit no colpegés el jove. Els fets es varen produir el passat diumenge quan unes veïnes de la família varen sorprendre al detingut forcejant amb la seva parella al portal de l'habitatge i varen cridar la policia. Segons les mateixes fonts, quan els agents varen arribar a l'edifici l'agressor encara es trobava en possessió del martell i amb taques de sang per tot el cos. La policia va aconseguir arrabassar-li l'arma i detenir-lo en aquell moment.



A l'edifici, els agents varen trobar una reguera de sang que els va dur fins on es trobava el jove, que presentava una important ferida al cap que no deixava de sagnar, segons el relat policial. Al detingut se l'imputa un delicte de temptativa d'homicidi, ja que el seu fill i víctima es trobava al llit i dormit quan va carregar contra el colpejant en repetides ocasions amb el martell al cap.



Les víctimes, tant el fill com la mare, varen ser trasllades a l'hospital per ser assistides de la seves lesions i l'arrestat va ser traslladat a dependències policials a l'espera de la seva posada a disposició judicial.