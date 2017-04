Condemnat 19 anys i 5 mesos per maltractar la seva dona que va quedar paraplègica

La víctima va quedar paraplègica en tirar-se per una finestra per fugir del seu marit

EFE

Actualitzada 18/04/2017 a les 18:49

L'Audiència de Cantàbria ha condemnat a 19 anys i 5 mesos de presó a un home que va maltractar durant anys a la seva dona, i que va quedar paraplègica després de tirar-se per una finestra per fugir d'ell. L'acusat haurà d'indemnitzar a la víctima amb 792.700 euros, i al fill que tenien, sobre el qual ja no tindrà la pàtria potestat.



En una sentència dictada el passat dia 12 d'abril, l'Audiència condemna a aquest home, de 39 anys, per un delicte de maltractament habitual, tres de maltractament d'obra, dos delictes per amenaces, un de lesions greus o alternativament d'homicidi en grau de temptativa. A més, li prohibeix acostar-se durant més de 36 anys a la seva dona i al seu fill.