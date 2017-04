Commoció a Madrid per la mort d'una nena en una guarderia atrapada entre uns barrots

La petita, de 16 mesos, va ser traslladada a l’hospital el passat dia 5 en parada cardiorespiratòria i situació crítica. Va morir el passat cap de setmana

La nena de 16 mesos que va morir aquest passat cap de setmana després d’haver tingut un accident en una escola infantil privada a Aravaca va resultar asfixiada en quedar el seu cap atrapat entre uns barrots blancs de fusta que voregen la piscina del centre, van revelar aquest dilluns fonts coneixedores del cas.



Els fets van tenir lloc el dia 5 d’abril al matí. Els serveis d’emergències van rebre una trucada dels responsables de l’escola, situada al passeig de l’Ermita del madrileny barri d’Aravaca, informant del succeït i van enviar al lloc una ambulància del Summa-112, que es va trobar la petita envoltada de cuidadors en parada cardiorespiratòria i situació crítica sense conèixer el temps que portava així. Mentre li practicaven maniobres de reanimació li van traslladar a les Urgències de la Fundación Jiménez Díaz.



La menor no va aconseguir recuperar-se i va morir aquest cap de setmana, tal com va avançar 'Madridiario'. No obstant això, fins diumenge a la nit el cadàver de la nena no va ser traslladat al Instituto Anatómico Forense, on aquest dilluns al matí se li va practicar l’autòpsia.



D’altra banda, agents del districte de Moncloa-Aravaca i de la Unitat Adscrita als Jutjats de la Policia Nacional van passar aquest dilluns pel centre per prendre declaracions als seus responsables, ja que un jutge ha obert diligències per l’ocorregut, van informar fonts policials. Des de l’escola infantil es neguen a fer declaracions.



La que sí que ha parlat ha estat una veïna del bloc d’habitatges de davant, que ha confirmat que fa 12 dies van veure diverses ambulàncies al lloc, «que van treure inconscient a un petit». «Fins aleshores no havia passat gens estrany», va destacar.