L'home que va emetre als EUA un assassinat a Facebook aconsegueix burlar el setge policial

Va penjar un vídeo en què es veia com matava un home de 74 suposadament triat a l'atzar i afirmant que continuaria matant

Jairo Mejía

Actualitzada 17/04/2017 a les 19:15

El nord-americà Steve Stephens, que aquest diumenge va assassinar un ancià a boca de canó a Cleveland (Ohio, Estats Units) i va pujar el vídeo a Facebook, segueix avui escapat malgrat el creixent setge de l’autoritats, que actuen a contrarellotge per evitar que materialitzi les seues amenaces de continuar matant.



El cap de Policia de Cleveland, Calvin Williams, ha dit en roda de premsa que el setge policial s’ampliarà davant de la possibilitat que Stephens hagi aconseguit fugir als estats veïns de Pennsilvània, Indiana, Michigan i fins i tot Nova York, on el sospitós té família.



La prioritat de les forces de seguretat, que ara compten amb l’ajuda del Buró Federal d’Investigació (FBI), és que el sospitós no continuï matant, com va assegurar que faria en altres vídeos que va pujar a la xarxa social de Facebook després de l’assassinat.



Les autoritats han demanat al públic estar alertes i posar-se en contacte amb les forces de l’ordre davant de la possibilitat de donar amb Stephens, les fotos del qual s’han distribuït en la premsa, juntament amb la descripció i matrícula del vehicle que conduïa en el moment de l’assassinat, un Ford Fusion color blanc.



Stephens va pujar a Facebook un vídeo en el qual acabava ahir d’un tret amb la vida de Robert Godwin, un home de 74 anys, a qui va elegir suposadament a l’atzar, mentre que en altres vídeos a la xarxa social assegurava haver matat 15 persones i anava a seguir amb els assassinats a causa d’un despit amorós.



«El nostre objectiu és trobar el sospitós abans que cometi un altre crim», ha assegurat el cap de la Policia de Cleveland, Calvin Williams.



«No pararem fins que el detinguem», va assegurar el cap policial, que ara compta amb l’ajuda de policies de diversos estats, a més de la Policia federal. Williams va revelar que, després de l’assassinat, Stephens es va posar en contacte amb ells i va ser instat a entregar-se, però no hi va haver èxit.



Sobre les afirmacions de l’individu que havia comès altres assassinats, el responsable policial va indicar que els investigadors no han trobat evidències que apuntin que aquest extrem sigui cert. «No hem detectat que hi hagi més víctimes», va assegurar.



Stephens, de 37 anys i veí de Cleveland, havia escrit en el seu compte de Facebook abans de l’assassinat que volia matar i en els seus missatges culpava la seva exnòvia, que identifica com Joy Lane, de les atrocitats que planejava cometre.



En el vídeo, que han penjat alguns mitjans com Heavy.com, però que Facebook ha retirat, pot veure’s com Stephens va al seu vehicle dient «troba’m a algú que mataré, aquest tipus aquí mateix, aquest tipus vell».



Tot seguit, es baixa del cotxe i li diu a Godwin, que en aquells moments passejava tranquil·lament pel barri de Glenville, que pronunciï el nom «Joy Lane», nom de la suposada exnòvia de l’assassí, perquè «ella és la raó del que està a punt de passar-li».



Malgrat la confusió de la víctima, que intenta explicar-li que no sap de què li està parlant, Stephens el dispara a curta distància i el mata en l’acte.



La suposada exnòvia del sospitós està col·laborant amb les autoritats i es troba sota custòdia policial per por que el sospitós intenti donar amb ella.



L’exnòvia ha enviat avui un missatge a una cadena de televisió local en el qual confirmava que havia mantingut una relació amb el fugitiu, i que aquest es va portar bé amb ell i amb la seva família.



«Vam estar en una relació durant diversos anys. Sento tot el que ha passat», va indicar l’emissora local de CBS.



La mare del sospitós, Maggie Green, va assegurar al canal CNN que va veure dissabte a Stephens, empleat en un centre d’ajuda psicològica, i aquest li va dir que seria un «miracle» si es tornaven a trobar.



«Ell va dir que era l’última vegada que l’anava a veure», va comentar la mare, a qui la conversa li va produir una gran confusió.



En assabentar-se del crim, Green va trucar aquest diumenge per telèfon al seu fill, qui li va assegurar que estava disparant a gent aleatòriament perquè estava enfadat amb la seva exnòvia.



Stephens havia mostrat a Facebook la seva intenció de continuar matant i indicis de problemes mentals, així com una gran sang freda a l’hora d’exposar el seu pla.