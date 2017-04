L'acusat d'un triple crim se suïcida als jutjats

Va sortir de la sala custodiat i després va precipitar-se al buit de l'escala de la cort des del quart pis on es trobava

Redacció

Actualitzada 12/04/2017 a les 19:03

Robert Seman Jr. estava sent custodiat per dos guàrdies de seguretat del tribunal del comtat de Mahoning a Youngstown, Estats Units, quan es va precipitar d'un quart pis. Seman Jr. estava acusat de provocar un incendi que va causar la mort d'una menor, a la que presumptament havia violat mesos abans, i els seus avis.



El suïcidi de l'acusat va tenir lloc un dia abans que s'escollis el jurat que el podria haver condemnat a pena de mort. Seman Jr. acabava de participar en la compareixença prèvia al procés que s'havia de dur a terme pel seu cas. Quan va sortir de la sala va aprofitar per suïcidar-se, precipitant-se al buit de l'escala de la cort des del quart pis on es trobava.