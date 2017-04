Detingut per amenaçar un home cridant «et mataré de gonorrea»

Durant la baralla, un d'ells va accedir a l'interior de la barra del bar on es van produir els fets per agafar unes tisores i amenaçar-lo

Redacció

Actualitzada 11/04/2017 a les 18:35

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, després d'amenaçar amb unes tisores a un altre al crit «et mataré de gonorrea». Els fets es van produir en el transcurs d'una discussió entre tots dos homes que, pel que sembla, havien tingut petites picabaralles passades, informa la Policia a través d'un comunicat.



Els agents van dur a terme aquest diumenge l'arrest d'un home de 37 anys. Els fets van ocórrer en la matinada d'ahir quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a l'avinguda d'Ausiàs March de València, on s'estava produint un altercat entre un grup de persones. Immediatament, els policies es van dirigir al lloc, on hi havia un gran xivarri de gent, van separar a les dues parts i van esbrinar que s'hauria produït una forta discussió entre dos coneguts per petites picabaralles passades.



Els homes van començar la discussió a l'interior d'un bar, pujant de to, empenyent-se i sacsant-se, moment en què un d'ells va accedir a la part interior de la barra agafant unes tisores per a continuació intentar clavar-les-hi a l'altre, alhora que l'insultava i li cridava que «el mataria de gonorrea».



Els agents van esbrinar la identitat del sospitós i després de les investigacions pertinents va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces. Els policies van intervenir les tisores utilitzades de 18 centímetres de llarg. El detingut, d'origen colombià i amb antecedents, ha passat a disposició judicial.