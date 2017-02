Un cavall per un gos

La família no dóna crèdit amb l'oferiment rebut per part de guarderia canina que els hi va perdre el gos

Redacció

Actualitzada 16/02/2017 a les 19:49

Els perden el gos i els ofereixen un cavall en substitució. La família de Pedro Cebrián no dóna crèdit amb l'oferiment que els han fet els responsables de la guarderia canina del barri de Friuz, a Quintueles (Astúries), on van deixar a la seva mascota per marxar de vacances uns dies fora d'Espanya.



Ha passat un mes i les explicacions canvien cada dia. Primer que es va escapar, més tard que algú va entrar se'l va emportar en un cotxe, després que no saben. «No sabem què creure», lamenta Pedro Cebrián que, a més de posar els fets en coneixement de la Policia i Guàrdia Civil, confia que algú reconegui a Pumba, un bulldog anglès mascle de dos anys, i que torni a casa.



Pedro i la seva família van acudir a la guarderia el dissabte 14 de gener amb Pumba i Nala, tal com havien fet altres vegades. Tres dies després els van informar que Pumba ja no hi era.



Un mes després segueixen sense tenir notícies però les seves recerques han augmentat la preocupació de la família. «És una guarderia que hem descobert que és il·legal i no té els permisos», assegura Pedro sobre aquest centre en què conviuen, entre altres, gossos, porcs vietnamites i cavalls com el que els han ofert en substitució.