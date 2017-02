Els estibadors desconvoquen la vaga després de l'oferta del Govern

Accepten que Foment retardi l’aprovació del Real Decreto Ley de reforma de l’estiba

Els sindicats d’estibadors han desconvocat les aturades parcials fixades per a la propera setmana, després que el Govern retardés una setmana l’aprovació del reial decret llei de reforma de l’estiba, prevista inicialment per a divendres.



Així ho van anunciar els sindicats convocants de la vaga -Coordinadora Estatal de Treballadors del Mar (CETM), UGT, CCOO, CIG (Confederación Intersindical Galega) i CGT- després de l’oferiment del Ministeri de Foment de retardar l’aprovació del decret de reforma de l’estiba per part del Consell de Ministres fins la reunió del divendres 24, si sindicats i patronal s’asseuen a negociar i es desconvoca la vaga.



Al mateix temps que els sindicats anunciaven la desconvocatòria de les aturades parcials, a les quals estaven convocats més de 6.150 estibadors per als dies 20, 22 i 24 d’aquest mes, l’Associació Nacional d’Empreses Estibadores i Consignatàries de Vaixells (Anesco) ha respost a l’oferta del Govern i manifestat la seva disposició al diàleg amb la part social.



Segons les organitzacions sindicals, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha acceptat obrir una via de diàleg, després que els grups parlamentaris asseguressin que no recolzarien una reforma legislativa sense negociació.



Segons Foment, els aspectes plantejats pels sindicats, com a garantia dels llocs de treball (subrogació), professionalitat dels treballadors i manera d’organització del treball als ports, no tenen cabuda en el Real Decreto Ley, perquè la Comissió Europea (CE) no ho permet, però sí que poden abordar-se per la via de la negociació col·lectiva.



Els sindicats han explicat en un comunicat conjunt que no exerciran el seu dret a la vaga, amb la qual «només perseguia cridar l’atenció sobre l’intolerable d’una imposició en una modificació legislativa d’aquest calat», ja que, en obrir-se la porta al diàleg i al consens, aquesta mesura «queda sense sentit».