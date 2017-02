El vídeo d'una rata en una cafeteria es viralitza per les xarxes

Una imatge del vídeo que corre per les xarxes socials.

Un client va registrar com el rosegador passava tranquil·lament per sobre el menjar

16/02/2017

Un vídeo en el qual es veu amb claredat una rata sobre una empanada dins un mostrador d'una cafeteria d'Avilés col·lapsa les xarxes socials. Les imatges van ser gravades aquesta setmana per un jove client, que va decidir compartir-les al seu compte de Twitter i remetre-les a diversos usuaris. En qüestió d'hores, el vídeo ha donat la volta a Espanya, amb desenes d'esments. L'enorme rosegador passa tranquil sobre el menjar i es deté per olorar durant uns segons, sense espantar-se per la presència dels clients. De fons, s'escolta el fil musical de l'establiment.



El propietari de l'establiment ha afirmat que el rosegador va entrar des d'un solar proper i que ja ha desratitzat la botiga.