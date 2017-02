El conductor d'un autobús pateix un infart però aconsegueix salvar els nens que duia abans de morir

Zona on el conductor va aconseguir fer sortir el microbús de la carretera.

L'accident es va produir dimarts a la tarde al terme de Carmona, a Sevilla

Un home de 46 anys, conductor d'un microbús escolar en el qual viatjaven vuit menors d'educació especial i un monitor, va morir dimarts mentre conduïa. Abans de morir, però, va aconseguir fer sortir el vehicle de la via i d'aquesta manera, evitar un accident que podria haver estat mortal per als passatgers, alguns d'ells amb mobilitat reduïda.



Els fets es van produir en el quilòmetre 10 de la carretera A-462 en el terme de Carmona, a la província de Sevilla. El 112 va començar aleshores a rebre trucades alertant de la presència d'un petit autobús que s'havia sortit de la carretera.



A més del conductor mort, un menor va patir una contusió lleu i el van traslladar a l'hospital de la capital sevillana. Pel que fa a la resta dels passatgers, tots ells il·lesos, van ser recollits per un altre vehicle de l'empresa de transport i varen continuar la seva ruta habitual, que uneix la localitat de Cantillana amb Brenes.