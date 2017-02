A judici per haver fet una 'peineta' durant la celebració d'una missa

Santuari de Valldejimena, on es van produir els fets.

El fiscal li demana 2 mesos de presó o 1.800 euros de multa

Redació

Actualitzada 16/02/2017 a les 00:16

Dos mesos de presó o, alternativament, 1.800 euros de multa és el que demana el Ministeri Fiscal per a M.C.J.B. que aquest dijous seurà al banc dels acusats als Jutjats Penals de Salamanca per haver fet una 'peineta' durant una missa.



Els fets van passar l'agost del 2015 a la localitat d'Horcajo Medianero, a Salamanca. En concret, a l'església de Valdejimena. Segons que explica en el seu escrit de qualificació el fiscal, l'acusat es trobava dins el temple durant la celebració d'una missa quan, dirigint-se al santuari, va aixecar la mà i amb el seu dit del mig va fer un gest ofensiu i obscè, una 'peineta'.



Per aquests fets l'acusat afronta una petició d'una multa de 1.800 euros o alternativament, dos mesos de presó. La pena dependrà de quina manera el Ministeri Públic consideri els fets: o bé un delicte contra els sentiments religiosos o un desordre públic.