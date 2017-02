Ser socorrista té tirada

Juan Luis San Nicolás té 178.000 seguidors a Instagram, més que Mariano Rajoy o el Corte Inglés

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 21:40

No fa ni un any que va obrir el seu compte a Instagram. No és un expert en xarxes socials. Juan Luis San Nicolás, que el passat estiu va ser el coordinador de les platges de Calp, Alacant, té 178.000 seguidors. Una barbaritat. S'ha convertit, sense voler-ho, en un influencer. Com a socorrista que és, està cachas. Els socorristes tenen fans a les xarxes socials. A més, les fotografies les fa a les platges de Calp i Benidorm. Platja i músculs triomfen al món virtual.



Tal és el seu èxit a les xarxes, que Juan Luis San Nicolás es confessa «sobrepassat». El seu perfil rep més d'un milió de visites a la setmana. «La primera foto que vaig publicar me la vaig fer a la platja de la Fossa de Calp. Des de llavors, és un no parar», va indicar al diari Levante.



Ha rebut fins i tot propostes d'empreses turístiques per promocionar-les a través del seu perfil. Però s'ha negat. «Vull cedir gratis el meu compte a una institució turística. Això sí, la condició que poso és que totes les fotos siguin de la província d'Alacant», va explicar aquest socorrista que, per posar dos exemples, té de llarg més seguidors que Rajoy o el Corte Inglés.