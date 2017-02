S'enfonsa el sostre d'una aula infantil durant el cap de setmana

Després d'examinar les instal·lacions van anunciar al personal docent i pares que el col·legi havia de ser desallotjat

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 21:40

Havien passat alguns minuts de les vuit del matí quan María, una de les docents d'Educació Infantil del CEIP Nueva Jarilla va entrar al centre. La seva sorpresa va ser majúscula en comprovar que a la classe dels nens de 5 anys s'havia desplomat part del sostre i un dels lluminosos. Afortunadament, l'incident havia ocorregut en el transcurs del cap de setmana, una circumstància que va servir d'alleujament a la mestra i als pares i mares que gradualment anaven arribant al centre per deixar als seus fills.



Podia haver ocorregut una tragèdia per aquest motiu María, encara amb l'esglai al cos, va rebre als pares nerviosa i plorant. «L'entenc, -relatava ahir una de les mares-perquè a més a més cada dilluns els nens s'asseuen aquí en aquesta zona, que ells li diuen l'assemblea, i expliquen tot el que han fet durant el cap de setmana». Per fortuna per a tots, la reacció en cadena després de l'ocorregut va ser ràpida i efectiva. Així, conforme anaven arribant els nens al col·legi, els pares s'encarregaven de mobilitzar al poble sencer. «Algunes mares hem cridat als mitjans de comunicació i unes altres han cridat a l'alcalde», assenyalava una altra de les afectades en la mateixa porta del centre.



L'alcalde, Javier Contreras, que es trobava camí de Cadis, aviat va informar del succeït a Carmen Collado i posteriorment a Laura Álvarez, delegades de benestar social i educació, respectivament, i amb prou feines una hora es van acostar fins al centre tècnics d'educació i urbanisme per avaluar la situació. Després d'examinar les instal·lacions, sobre les onze del matí, van anunciar al personal docent i pares que el col·legi havia de ser desallotjat per risc a més ensulsiades.



Tota Nueva Jarilla, independenment dels pares i mares dels fills de estaven escolaritzats al centre, es van posar a la feina per traslladar tot el material fins a les instal·lacions de l'altre col·legi, legalment el mateix (però a partir de Primària) però en una altra part de la pedania. Fins allá es van desplaçar diverses furgonetes i cotxes particulars per involucrar-se en el trasllat, al que també es van unir operaris de la pedania enviats per l'alcalde.



A dos quarts de dues de la tarda, l'edifici estava pràcticament desallotjat gràcies a l'excel·lent treball per part de tots, i a aquesta mateixa hora, operaris d'Infraestructures de l'Ajuntament de Jerez accedien al mateix per apuntalar els seus sostres.



Mobles, material educatiu, ordinadors, un frigorífic, llibres... Tot va ser acumulat i transportat fins a l'altre centre educatiu de la pedania, que a partir d'ara albergarà als 31 alumnes de manera provisional.la directora, María del Carmen Barrones, va avançar que els petits ocuparan les classes on estaven fins a ahir els alumnes de Primer i Segon de Primària, que passaran a altres dependències del col·legi que albergaven classes de música i el laboratori, va apuntar la pròpia responsable del col·legi. «El pitjor és organitzar-nos ara, perquè s'ha ficat tot en caixes i ara per trobar-ho...», lamentava una de les professores.



Aliens a tot estaven els principals ‘afectats’, els petits de 3, 4 i 5 anys, havien estat enviats a casa momentàniament. Alguns deien que havien entrat uns lladres, ja que segons comentava una de les mares «fa un parell de setmanes van voler entrar a robar en el col·legi»; i uns altres mostraven la seva ‘preocupació’ perquè no podien estar amb els seus amics.