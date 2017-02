Entren a robar a l'església i es deixen les claus del cotxe dins

Es van desencadenar diverses accions surrealistes que van acabar amb tots dos detinguts i amb el seu botí confiscat pels agents de la Policia Local

L'església de Santa Cecilia va ser el lloc triat per dos homes per protagonitzar un robatori digne de ser inclòs en la millor de les pel·lícules d'humor que es puguin protagonitzar i que podria ser la versió rondeña del 'Robobo de la Jojoya' que va protagonitzar el duo humorístic Martes y 13. En el guió caldria incloure moments com un capellà cridant l'atenció als presumptes lladres pel soroll que causaven al carrer, veïns que els donen foc amablement, els assaltants perdent les claus del seu cotxe a l'interior de l'església, trenquen els cristalls del seu cotxe per intentar arrencar-lo i fugar-se o les disfresses de cura que van trobar a l'interior del vehicle i que per algun motiu desconegut no van utilitzar.



Fins a les 8 hores l'aventura delictiva dels dos individus podria dir-se que transcorria, malgrat alguns problemes a l'hora de perpetrar la seva acció, amb cert èxit, encara que a partir d'aquest moment es van desencadenar diverses accions surrealistes que van acabar amb tots dos detinguts i amb el seu botí confiscat pels agents de la Policia Local de Ronda. El sacerdot de l'església, que viu en una casa que existeix dins del complex parroquial, alertat pel soroll que hi havia al carrer, va treure el cap a la finestra per veure què passava en escoltar a una persona cridant. Es va trobar a un home d'uns 40 anys que en recriminar-li l'actitud va assegurar que estava buscant a un amic que estava borratxo, encara que, en realitat, l'amic seria el seu còmplice i entre els dos ja havien trencat un cristall per accedir a l'interior de les oficines parroquials.



Altres veïns van passar per la zona i van trobar a un home sense parar de moure's a la porta de l'església i que els va parar per demanar-los foc, cosa que van fer amablement, segons el seu relat, sense que en aquest moment sospitessin de l'home. No obstant això, en passar pel mateix lloc al tornar de la seva caminada matinal, van veure un vidre trencat i llavors van decidir alertar a alguns veïns de la zona que freqüenten la parròquia i donar la veu d'alarma.



Durant aquest temps, un resident havia passat pel lloc i es va trobar als dos individus alterats perquè no trobaven unes claus, que van resultar ser les del vehicle dels presumptes lladres i que els havien caigut a l'interior de l'església, lloc en el qual van ser trobades pels agents. Davant aquesta situació, s'haurien vist obligats a trencar la finestreta del vehicle i deixar caure el vehicle per un carrer en pendent per per intentar arrancar-lo, tot i que no ho van aconseguir, i van poder ser interceptats pels agents de la Policia Local que els estaven buscant. En aquell moment un altre veí, en veure les dificultats que tenien per arrencar el vehicle, va intentar d'ajudar-los, encara que finalment no ho va fer en veure que ja havien marxat.



El botí: un ordinador, rosaris d'algunes de les imatges de verges del temple, creus de fusta i alguns euros dels raspalls instal·lats per encendre veles al temple, va ser l'aconseguit després del surrealista assalt. Això sí, els danys materials van ser quantiosos a l'interior del temple, en el qual van trencar diverses vitrines i van tombar directament una porta. A més, un dels assaltants també va sofrir nombrosos danys a la roba i un tall de consideració en el seu periple per l'interior de l'església, deixant marques amb la seva sang a diferents llocs, fins al punt que era possible seguir el seu recorregut per l'església seguint el rastre de sang que va deixar.



Els agents, segons van indicar fonts coneixedores dels fets, també haurien trobat a l'interior del vehicle altres pertinences que podrien haver estat sostretes de diversos vehicles que també van ser robats durant la mateixa matinada. Cap de les imatges del temple va sofrir danys, encara que en un primer moment entre els responsables de les diferents confraries es va instaurar el temor que poguessin haver estat danyades durant el robatori en intentar arrancar alguna de les pertinences.