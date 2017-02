Un veí d'Igualada denuncia el seu 'camell' per vendre-li droga en mal estat

Hauria comprat cocaïna a Melilla i afirma que es va 'sentir malament' després de prendre-se-la

Actualitzada 13/02/2017 a les 00:47

Un veí d'Igualada, de 44 anys i de nacionalitat marroquina, ha decidit presentar una denúncia contra un traficant de Melilla perquè considera que li va vendre cocaïna «en mal estat». Segons l'escrit de la denúncia, després de consumir-la va començar a trobar-se malament. Cal entendre que l'efecte que esperava de la droga era ben bé un altre de diferent, segons que explica el digital El Nacional El denunciant afirma que coneix la identitat del venedor, tot i que no ha estat capaç de concretar-ne molts de detalls. Es tracta, segons la denúncia, d'un home «d'uns 33 anys, amb barba i una mica calb». Afirma també que el traficant és el fill del propietari d'una cafeteria, on treballa a les tardes.La policia de la ciutat de Melilla ha decidit prendre's seriosament la denúncia i en cas de poder corroborar la història es podria detenir el traficant per un delicte contra la salut pública, tot i que el denunciant també seria sancionat en el cas que la compra de la droga s'hagués fet en un espai públic.