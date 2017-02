Dos joves moren en caure el seu cotxe al mar, al port esportiu de Laredo

Una de les hipòtesis és que qui conduïa no tenia carnet i estava fet pràctiques

Actualitzada 13/02/2017 a les 00:59

La localitat de Laredo, a Cantàbria, està en estat de xoc per la mort, la matinada de diumenge, de dos joves de la localitat en el tràgic accident ocorregut al port esportiu.



Els veïns del municipi es van despertar diumenge amb la notícia del rescat dels cadàvers del fons del mar, on jeia el cotxe després que es precipités a l’aigua sobre un quart i cinc de dos de la matinada a la zona dels pantalans. Només un dels tres ocupants d’aquest vehicle va poder salvar-se, i va ser traslladat amb hipotèrmia a l’hospital de Laredo.



Els tres joves que eren al cotxe eren veïns de Laredo, amb edats entre els 17 i els 20 anys. Els dos morts són Dámaso S. A, de 17 anys, i Rubén F. Á., de 18 i la persona que és a l’hospital té 20 anys.



En el moment de produir-se l’accident hi havia marea baixa, pel que el turisme, un Fiat Bravo, va caure uns quatre metres fins la cota d’aigua, es va submergir aproximadament sis metres més i va quedar encallat sobre el sostre al llot del fons marí.



Encara que el 112 assenyala «causes desconegudes», altres fonts pròximes a la investigació i recollides per diaris locals, apunten que el motiu podria ser que el que conduïa no tenia carnet i estava practicant en aquesta zona, va perdre el control i va caure a l’aigua.



El 112 va rebre l’avís de la Guàrdia Civil minuts abans de les 1.20 de la matinada. Fins i tot el lloc es va mobilitzar a bombers del parc de Laredo, Policia Local, 061, metge del SUAP de la vila, una embarcació de Salvament Marítim, una embarcació i bussejadors de Creu Roja i el grup de suport psicosocial de la mateixa entitat.