Detingut per apunyalar a la seva dona i a la seva fillastra

Els agents es van trobar l'home vestit amb roba interior, portant un ganivet de grans dimensions, i en estat de xoc

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 19:50

La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat de Daimiel, Ciudad Real, a un home de 57 anys per haver matat a punyalades a la seva esposa, de 46 anys i a la filla d'aquesta, de 18. Els fets han ocorregut passades les 9 del matí del passat dilluns en el pis familiar situat en el número 38 del carrer Arenas. Una trucada telefònica d'una veïna a la Guàrdia Civil alertava d'un fort altercat a la casa i de crits a l'interior de l'habitatge.



Quan els agents es van desplaçar al pis van trobar els cossos de les dues dones esteses al sòl i ensangonades, i a l'home portant un ganivet de grans dimensions, vestit només amb roba interior i en estat de xoc, per la qual cosa no s'ha resistit en ser detingut. Després del seu arrest ha estat traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil a l'espera de passar aquest dimarts a disposició judicial.



A l'autor d'aquest doble crim, natural del municipi, no li consten denúncies prèvies per maltractaments ni tampoc pesava sobre ell cap ordre d'allunyament, segons ha confirmat la Guàrdia Civil. No obstant això, la dona del detingut havia iniciat els tràmits per obtenir la separació matrimonial i havia acudit un parell de vegades al Centre de la Dona de Daimiel per informar-se sobre aquest tema. Segons algunes veïnes, recentment havia comentat que temia que el seu marit pogués fer-li mal per la seva intenció de donar per finalitzada la seva relació i perquè no havien aconseguit un acord econòmic.



Mare i filla, Ana Belén i Ana María, eren naturals de Bienservida, Albacete, però residien a Daimiel des de feia anys. La mare tenia dues filles més, una de les quals ha hagut de ser atesa pels serveis sanitaris per una crisi d'ansietat en acostar-se a la casa de la seva mare en assabentar-se del succés. A més, Ana Belén cuidava d'un nét de poca edat que al moment d'ocórrer els fets no es trobava a l'habitatge.