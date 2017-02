Detingut durant un robatori per incomplir l'ordre d'allunyament que tenia sobre la seva còmplice

Tots dos havien estat retinguts pel vigilant d'un centre comercial per un possible delicte de furt

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 21:34

Un home ha estat detingut per un presumpte delicte de trencament d'una ordre d'allunyament després de ser sorprès al costat de la dona a la qual tenia prohibit acostar-se quan tots dos havien estat retinguts pel vigilant d'un centre comercial per un possible delicte de furt.



Segons ha informat la Guàrdia Civil, els fets van tenir lloc al voltant de les 21:15 hores d'aquest dissabte al Centre Comercial La Morea de Cordovilla, els vigilants de seguretat van avisar a la Benemérita que tenien retingudes a dues persones, un home i una dona, per un possible delicte lleu de furt.



Al lloc va acudir una patrulla, els agents de la qual van identificar a la parella i van comprovar que a l'home li constava una ordre d'allunyament contra la dona que l'acompanyava, per la qual cosa se'l va detenir.