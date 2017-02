De la brutícia de la cuina fins a casa teva

Detenen un matrimoni xinès que preparava menjar envasat per a supermercats asiàtics sense cap control sanitari

Els Mossos d'Esquadra han detingut un matrimoni xinès que preparava, des d'un pis de Santa Coloma de Gramenet, menjar envasat per distribuir a supermercats especialitzats en menjar asiàtic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho feien en condicions insalubres, sense cap mena de control sanitari i falsificant els embalatges per donar aparença de legalitat al negoci. No és la primera vegada que la policia deté la parella per uns fets com aquests i ja el passat mes de juny els Mossos d'Esquadra els van detenir a Sant Vicenç dels Horts on treballaven en les mateixes condicions en un magatzem clandestí. Durant la intervenció policial al pis de Santa Coloma s'han intervingut més de 400 quilos de menjar preparat, sobretot ànec, pollastre i ous.



L'inici de la investigació té origen en la denuncia que va presentar un empresari xinès dedicat a l'alimentació i resident a Màlaga. L'home era de viatge a Barcelona amb l'objectiu d'introduir el seu producte a Catalunya, aprofitant la commemoració de l'any nou xinès, quan va descobrir que algú altre ja venia carn sota la seva marca, amb un etiquetatge fals.



Els responsables del negoci són un matrimoni xinès, una dona de 34 anys i un home de 33, amb antecedents per aquests mateixos delictes contra la salut pública, la propietat industrial i de falsificació documental. Ja el mes de juny els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Llobregat els van detenir per un cas similar. Igual que ara, però, van quedar en llibertat amb càrrecs i van poder traslladar la seva activitat a l'extrem nord de l'àrea metropolitana.



«A Santa Coloma hi ha una gran quantitat de població xinesa i es fàcil passar desapercebut», explica Carles Martínez, cap de la unitat d'Investigació dels Mossos a la ciutat. De fet, els investigadors asseguren que una de les complexitats de l'operació ha estat el fet de tractar amb una comunitat tan 'hermètica' i on la barrera idiomàtica suposa motes traves.



Els Mossos d'Esquadra van detenir el matrimoni 'in fraganti', mentre preparaven menjar per a envasar que després s'havia de distribuir a supermercats de l'àrea metropolitana, com la mateixa Santa Coloma de Gramenet, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona, principalment.



El matrimoni envasava les safates de menjar al buit, l'etiquetava amb noms de marques comercials de menjar xines, que falsificaven, i eren ells mateixos els que, aleatòriament, inscrivien la data de caducitat en els productes. A més, els Mossos sospiten que quan aquestes dates vencien, retiraven el producte per canviar la caducitat i tornar-lo a distribuir.



Tot i això, els investigadors detallen que en el moment de l'escorcoll es va poder comprovar que cap dels aliments intervinguts estava en un estat que pogués haver causat un mal directe a les persones, malgrat la seva elaboració i conservació no seguia cap normativa sanitària ni de consum.



El pis on treballaven tenia tres plantes i els baixos era l'espai destinat a la 'fàbrica' de menjar: «Estava tot brut i el material estava desendreçat», explica el cap de la investigació. El matrimoni tenia el menjar amuntegat en nou neveres i disposava també de ventiladors per refrigerar l'espai. Una de les sorpreses que es van endur els investigadors és que no es va trobar «ni un euro» al domicili durant el registre.



En paral·lel al desmantellament de la fàbrica clandestina de menjar preparat, els Mossos d'Esquadra van poder retirar del mercat al voltant de 500 quilos de carn que venien del domicili dels arrestats.