Un conductor 'kamikaze' provoca la mort de dos persones a Guipúscoa

El cotxe, que va circular diveross quilòmetres en direcció contrària, va xocar frontalment contra un transport sanitari a l’autopista AP-8

EFE

Actualitzada 11/02/2017 a les 23:48

L’Ertzaina ha detingut un conductor del turisme implicat en un accident registrat aquest dissabte de matinada a Usurbil (Gipuzkoa), en el qual han mort dos persones, acusat d’un delicte contra la seguretat viària ja que circulava en direcció contrària.



Es tracta d’un home de 28 anys, que ha estat arrestat a l’hospital Donostia, on està sent atès de les lesions originades en el sinistre, segons ha informat el departament basc de Seguretat. El detingut viatjava en un turisme Opel Astra amb cinc ocupants més, dels quals han mort una dona encara sense identificar i un jove de 23 anys, veí de Bilbao.



Poc abans de les 06:20 de la matinada de dissabte -hora en què s’ha registrat l’accident en la confluència de l’AP-8 amb la GI-20-, personal de vigilància de carreteres de la Diputació de Guipúzxoa ha observat com el turisme circulava en sentit contrari i ha avisat el seu conductor, qui ha fet cas omís i ha continuat la marxa, segons la mateixa font.



El vehicle també havia estat detectat pel sistema d’avisos de túnels que la institució foral té instal·lat al seu pas pel túnel d’Arizmendi i, seguidament, pel d’Aritzeta, donant avís a l’Ertzaina de l’incident.

Poc després, el turisme ha col·lidit frontalment contra una furgoneta de transport sanitari no urgent.



Després del xoc, un total de vuit persones han hagut de ser evacuades fins l’Hospital Donostia: els tres ocupants i el conductor del transport sanitari, així com els altres quatre ocupants del turisme. Cap d’ells no està greu.



El jutge ha delegat en l’Ertzaina l’aixecament dels cadàvers, els quals han estat traslladats al servei de Patologia Forense de l’Audiència a Donostia per a la realització de la corresponent autòpsia.



Els carrils esquerre i central de la via han estat tancats al trànsit en sentit cap a Irun fins les 10:45 hores mentre es duien a terme les tasques assistencials de les persones afectades, la retirada dels vehicles accidentats i la neteja de la via.



De moment, la Policia Basca manté oberta la investigació per a l’esclariment de les causes que han donat origen al sinistre.