El Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple de solidaritat amb els refugiats

Més de 15.000 persones assisteixen al concert 'Casa nostra, casa vostra', amb la participació de més de 50 grups i artistes per donar un toc d'alerta sobre l'actual crisi humanitària

Actualitzada 12/02/2017 a les 00:29

Castell històric

Amb l'objectiu de sensibilitzar sobre l'actual crisi humanitària, els impulsors de la campanya 'Casa Nostra, Casa Vostra' han organitzat aquest dissabte a la nit un gran concert que ha omplert el Palau Sant Jordi de Barcelona amb més de 15.000 persones. Es tracta de l'esdeveniment artístic més multitudinari que s'ha fet fins ara a Europa des de l'esclat de la crisi dels refugiats, i ha volgut ser una mostra de la mobilització ciutadana vers aquesta causa. El concert se celebra quan falta només una setmana per a la manifestació 'Volem Acollir', que recorrerà els carrers de Barcelona el pròxim 18 de febrer. Grups i artistes de procedències i estils ben diversos han pujat a l'escenari per reivindicar que Catalunya és terra d'acollida. Serrat, Llach, Sopa de Cabra, Marina Rossell o Manolo García són alguns dels noms destacats presents en el concert, dirigit per Rubén Wagensberg i Lara Costafreda amb posada en escena de la Fura dels Baus i la coordinació de Primavera Sound amb la col·laboració del Canet Rock.Un dels moments més celebrats de la nit ha estat l'actuació conjunta de quatre de les principals colles castelleres del país. Els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls, la Jove de Tarragona i els Minyons de Terrassa s'han posat d'acord per fer un castell de germanor. Per primera vegada en els 225 anys d'història del món casteller, les quatre colles de deu han actuant juntes unint els seus colors en un castell que vol fer present l'esforç col·lectiu, la integració, la força i el valor que les colles representen.