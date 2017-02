Troben un cadàver flotant a Palma de Mallorca amb maletes lligades al cos

El cos ha aparegut davant el Palau de Marivent

Agències

Actualitzada 11/02/2017 a les 23:42

El Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil ha trobat aquest dissabte el cadàver d’un home d’entre 40 i 50 anys flotant davant el Palau de Marivent amb unes maletes lligades al seu cos. Els bussejadors del GEAS es trobaven realitzant una patrulla rutinària en llanxa quan han observat un cos al mar, segons han indicat fonts de la Guàrdia Civil.



El cos de l’home presentava símptomes d’haver estat submergit durant bastant temps en l’aigua i de moment no ha pogut ser identificat. El jutge de guàrdia ha acudit al lloc dels fets per procedir a l’aixecament del cadàver i previsiblement durant la jornada de diumenge es durà a terme l’autòpsia.



A causa que no es pot descartar cap hipòtesi, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per intentar aclarir les causes de la mort.