Troben 300 balenes mortes a les costes de Nova Zelanda

Han quedat encallades 416 balenes pilot

EFE

Actualitzada 10/02/2017 a les 23:57

Diversos centenars de balenes pilot han estat trobades mortes a Nova Zelanda després que més de 400 d’elles quedessin encallades a la remota badia Dorada, al nord-oest de l’illa Sud, segons ha informat la premsa local. Es tracta de l’incident més important de balenes que queden encallades registrat a Nova Zelanda.



Fonts del Ministeri de Conservació van indicar a la cadena TVNZ que es calcula que han mort uns 300 cetacis d’un total de 416 que van quedar atrapats en una zona sorrenca coneguda com a Farewell Spit.



Desenes de socorristes lluiten a contrarellotge per mantenir vives les sobrevivents a l’espera que pugi la marea, mentre vigilen la situació de les que han estat reflotades.



Es desconeixen les raons per les quals aquestes balenes han quedat encallades, encara que la badia de Golden, que té aigües poc profundes, és coneguda per aquest tipus d’incidents.



El febrer de 2015 es va organitzar un operatiu per intentar salvar 200 balenes pilot que van quedar atrapades a la mateixa zona de Farewell Spit, però no va impedir que la majoria morís al lloc.



La balena pilot, també anomenada cap d’olla comú, és un exemplar de cara bombada i cos robust que pot assolir entre sis i set metres de longitud.