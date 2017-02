Detingut per agredir a un menor al intentar robar-li la bicicleta

El sospitós, un home de 25 anys, va colpejar amb un cinturó la cara del menor

L'Ertzaintza va detenir aquest dijous al migdia a Tolosa a un home de 25 anys sota l'acusació dels delictes de robatori amb violència, lesions i atemptat. Minuts abans de les dotze del migdia, l'Ertzaintza rebia l'avís d'un particular, denunciant que un individu havia agredit a un menor que anava amb bicicleta pel barri Iurre de Tolosa i, tot seguit, havia intentat abandonar el lloc amb la bicicleta del menor, però un grup de vianants li va impedir.



El menor que presentava un ull inflat, relatava als agents com, minuts abans, mentre circulava amb la seva bicicleta, havia estat agredit per l'individu que estava allà mateix, retingut per dos homes, que li havia copejat la cara amb un cinturó, provocant que caigués a terra. Tot seguit, l'agressor havia agafat la seva bicicleta i havia intentat marxar amb ella. Dos vianants, testimonis del succés, havien intervingut en aquest moment retenint al sospitós per evitar que fugís.



Davant d'aquests fets, els agents van identificar a l'individu com un home de 25 anys i, després de realitzar les oportunes comprovacions, el van detenir sota l'acusació dels delictes de robatori amb violència i lesions. Posteriorment, el detingut, que en tot moment havia mostrat un comportament molt agressiu, va colpejar a un dels ertzainas, sense causar-li lesions d'importància, per la qual cosa també el van acusar d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.