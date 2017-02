Detenen el mestre de música per abusar presumptament d'un alumne de 6 anys

La denúncia va ser interposada per una companya de l'arrestat, a la qual el menor va explicar els suposats fets

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 19:47

La Policia Nacional va detenir dilluns passat a un mestre del col·legi públic Muntanya Anaor d'Alguazas, acusat de presumptes abusos a un menor de 6 anys, segons van informar fonts del cos. La denúncia va ser interposada a finals del passat mes de gener per una altra docent, companya de l'arrestat, a la qual l'alumne va confessar els presumptes fets. Segons va relatar el nen, l'investigat li hauria tocat, suposadament, la zona genital aprofitant que tots dos es trobaven sols.



Posteriorment van ser citats tant els pares com alguns professors del centre per tal de comprovar els fets. El cos policial es va posar en contacte amb l'Associació 'Proyecto Luz', que compta amb psicòlegs especialitzats, per poder realitzar una exploració al menor.



El professor va ser detingut el passat dia 6 de febrer i posteriorment va ser posat a disposició del jutge de guàrdia, quedant pendent de la vista oral que se celebrarà pròximament. El sospitós, resident al municipi de Múrcia, té uns 30 anys, és mestre de música i dóna classes al centre des de l'inici d'aquest curs, segons van indicar les mateixes fonts.