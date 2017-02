'El creuer de les orgies' partirà desde Barcelona

Al 2018 partirà des del port de Barcelona un creuer que promet sexe a tots els viatgers

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 18:21

A l’abril del 2018, partirà des del port de Barcelona un creuer anomenat "Desire Cruise" o "creuer de les orgies". El vaixell s’aturarà a Sete i Marsella (França), Montecarlo (Mònaco), Portofino i Livorno (Itàlia) per finalitzar a Roma.



L’embarcació que partirà des del port serà Azamara Quest, un vaixell de 180 per 25 metres que disposa de restaurants, bars, casino, spa, botigues, tecnologies d’última generació i gimnàs. L'habitació més barata té un preu de 2.500€ aproximadament.



‘Originial Group’, la cadena mexicana organitzadora del creuer, garanteix el sexe entre els 690 viatgers durant tota l’estada. Hi haurà moltes festes temàtiques organitzades: ‘ La festa del francès’, en el seu pas per França i ‘El sopar del capità’, la gran orgia del final del creuer on tots els viatgers podran accedir a gaudir del sexe amb la tripulació inclosa.



La companyia Original Group és el primer creuer que organitza d’aquesta categoria. A banda, ja posseeix dos ressorts a Cancún i la Riviera Maya per a adults. El director general, Rodrigo de la Penya, afirma que aquest nou creuer és una forma d’allunyar-se de tot i de desconnectar.