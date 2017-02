Absolta pel Suprem una dona de 32 anys que va mantenir relacions amb un jove de 12

Una dona que s’allotjava a casa del seu soci, entra al dormitori del fill de 12 anys i manté relacions amb ell

Actualitzada 10/02/2017 a les 20:11

Una dona de 34 anys, ja que dormia al domicili del seu soci a Barcelona per raons de treball, va entrar al dormitori del fill d'aquest, de 12 anys, i va mantenir relacions sexuals amb ell. El Tribunal Suprem l’ha absolt del delicte d’abusos perquè va al·legar que desconeixia l'edat del noi.



A partir d'una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, el Suprem accepta com a fets provats que, a l'abril de 2013, la dona, resident a Madrid, va passar la nit al domicili barceloní del seu soci. Alguna vegada havia mantingut algun contacte sexual amb el seu company i, de la família d’aquest, amb el seu fill.



La dona, una de les nits que pernoctava a la casa familiar, va entrar al dormitori del noi, el qual afirma que en desconeixia l’edat amb exactitud, i va mantenir relacions amb ell amb intenció de satisfer els seus desitjos sexuals. Dies més tard, va enviar un correu electrònic al noi amb arxius eròtics.



La mare del noi, en conèixer els fets, va presentar una denúncia després de descobrir la fotografia en el seu correu electrònic, que havia revisat. El noi va presentar malestar psicològic ‘a partir del moment de la revelació dels fets’, relata la sentència.



L'Audiència va absoldre la dona basant-se en que, quan es va obrir una investigació judicial i es va examinar al jove, ell acabava de complir els 14 anys i «presentava una aparença física adolescent, amb una especial corpulència i un to de veu que dificultaria, de no conèixer les seves dades personals, la precisió de la seva edat».



En la sentència, el Suprem excusa la seva decisió de confirmar la sentència absolutòria recordant les limitacions que la llei li imposa per modificar una declaració d'innocència sobre la base de canviar el relat de fets provats que li ve donat per la sentència del tribunal barceloní.



«En supòsits similars de relació entre un home d'aquesta edat i circumstàncies i una nena de 12 anys, aquesta Sala ha acudit a la qualificació del fet com abús sexual amb prevalença» (...) «tot i que s'arribés a admetre un error sobre l'edat exacta de la víctima», explica també el Suprem.



Però en aquest cas això no és possible, perquè «ni tan sols ha estat plantejat pel recurs», que es limita a qüestionar els fets provats. El Suprem recorda que no pot modificar el relat de fets provats perquè ho impedeix la doctrina del Tribunal Superior de Drets Humans.



Tampoc pot condemnar per un altre delicte, com abús o prevalença, en no haver estat plantejat pel recurs, conclou l'alt tribunal.