Mor un nen obligat a correr pel carrer en roba interior per orinar-se al llit

La mare ha declarat que els càstigs que infringia regularment la seva parella al petit eren «pel seu bé» i «perquè ordenés les seves idees del cap»

Redacció

Actualitzada 09/02/2017 a les 20:11

França s'ha despertat commocionada davant troballa del cadàver d'un nen de cinc anys en un canal proper a la població d'Aire-sur-la-Lys, situada en el departament del Pas de Calais. Les primeres recerques apunten al fet que tot va començar perquè el petit Yanis va ser sotmès a un càstig per orinar-se en el llit. Pel que sembla, el seu padrastre, de 30 anys, hauria obligat al petit a córrer durant la nit del passat diumenge pel carrer vestit només amb calçotets i mitjons, segons publica Le Parisien.



El nen podria haver sofert una parada cardiorrespiratòria, encara que el mateix mitjà apunta que el menor presentava una lesió al cap. «Va haver-hi diversos impactes al cap alguns dels quals són incompatibles amb una caiguda», esgrimeix una font judicial. De moment, la mare de Yanis, de 23 anys, i el seu padrastre estan sent investigats. Ella podria enfrontar-se a cinc anys de presó i una multa de 75.000 euros per no haver fet res per evitar el crim.



El padrastre sembla que no s'adona de la gravetat dels fets, segons ha explicat Pascal Marconville, el fiscal que ha assumit la recerca. Marconville ha explicat que la mare havia declarat que els càstigs que infringia regularment la seva parella al petit eren «pel seu bé» i «perquè ordenés les seves idees del cap». Tant el padrastre com la mare, que són parella des de l'agost del 2015, estàn a l'atur i no tenien més nens al seu càrrec. La Fiscalia ha demanat al jutge presó provisional per a tots dos.