La Fiscalia manté la petició de 10 anys d'inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau

En les conclusions al judici, les defenses ratifiquen la demanda de lliure absolució per als tres acusats

Actualitzada 09/02/2017 a les 13:38

La Fiscalia ha mantingut la petició de les penes de 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i 9 per a la vicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, en les conclusions del judici pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014. El fiscal Emilio Sánchez-Ulled ha ratificat "íntegrament" les conclusions provisionals que va presentar en el moment d'obertura del judici oral sense cap modificació. Per la seva banda, l'acusació popular ha retirat el delicte de malversació de fons públics, que el tribunal no va acceptar, i ha mantingut els 10 anys d'inhabilitació per a cadascun dels acusats. Les defenses de Mas, Ortega i Rigau han ratificat la petició d'absolució.



Amb les conclusions s'ha acabat la quarta jornada del judici pel 9-N, que va començar dilluns amb la declaració dels acusats. Es preveu que aquest divendres sigui l'últim dia de judici amb la lectura dels informes finals per part de totes les parts abans que el cas quedi vist per a sentència.