Jané precisa que el maletí radioactiu té el material «encapsulat» i no és perillós si no es manipula

El conseller d'Interior detalla que «pel lloc i la forma» qui el va robar «no buscava aquesta maleta en concret» i demana que si algú la troba s'adreci al 112

Actualitzada 09/02/2017 a les 15:33

El maletí sostret dimecres a Santa Coloma de Gramanet i que conté fonts radioactives «no suposa un perill ni per estar-hi al costat, ni per donar-li un cop ni tampoc per obrir-lo» i, per això, «no cal generar una angoixa innecessària». Ho explicava el conseller d'Interior, Jordi Jané, aquest dijous, en el marc d'una visita al CAT112 de Reus per presentar el Cos Consular que atendrà trucades d'emergència en 50 idiomes a partir de la setmana vinent, on detallava que «l'element –radioactiu– està encapsulat i s'hauria de trobar en la situació que algú el manipulés».



Jané concretava que es tracta d'un «robatori que es va fer a un tècnic el qual sembla que havia deixat la seva maleta, que serveix per mesurar la densitat i la humitat del terreny, en anar a dinar a un restaurant». Així, «pel lloc i per la forma, ens pensem que és un robatori d'una maleta a dins d'una furgoneta, no algú que anés a buscar aquesta maleta ni el material en concret», afegia el conseller.



Amb tot, i tenint en compte que «dins la maleta hi ha una càpsula que, si s'accedeix a dins, podria provocar un efecte de radioactivitat», Jané feia un apunt de «seguretat» i demanava que «qui la trobi no la manipuli i truqui al 112 perquè s'hi pugui procedir». El conseller reiterava, a preguntes dels periodistes, que «no és que qui obri la maleta pugui tenir un impacte» i insistia en que «la situació és de no generar una angoixa generalitzada que no és necessària».



Paral·lelament, el Consell de Seguretat Nuclear (CNS), notificava aquest dijous la sostracció de la maleta i de l'equip, ambdós de color groc, tant al Ministeri d'Interior com a la Generalitat de Catalunya i apuntava que l'aparell conté fonts radioactives de categoria 4, quan 1 és la categoria més perillosa i 5 la que menys. Segons el CNS, la categoria 4 indica «improbable perillositat per a les persones», tot i que el Consell avisa que el maletí, senyalitzat com a contenidor de material radioactiu, no s'ha de manipular.