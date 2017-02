Detingut un britànic acusat d'abusar de més de 30 menors

El pederasta de 70 anys ha exercit durant anys com a professor d'anglès en un col·legi del Regne Unit

Redacció

Actualitzada 09/02/2017 a les 19:39

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Agència Nacional contra el Crim del Regne Unit (NCA), en una operació coordinada per l'Europol, ha detingut al poble de Santa Pola, Alacant, a M.F, un agressor sexual que havia abusat de més de 30 nens al Regne Unit i Tailàndia. Segons informa l'institut armat, la recerca es va iniciar després de l'anàlisi de l'ordinador d'un agressor sexual detingut a Holanda, en el qual es van localitzar imatges i xats de 15 menors que van patir els abusos de M.F i que van ser identificats.



El britànic ja havia estat detingut per la policia de Tailàndia després d'haver abusat de 9 menors, als quals enganyava amb diners i regals. En les imatges, que ell mateix gravava, es mostrava fent el símbol del cor amb les seves mans mentre abusava dels nens. Ara, ha sigut arrestat a Santa Pola i extradit al seu país, on està acusat de 45 delictes sexuals a menors, tant al Regne Unit com a l'estranger.



El detingut, de 70 anys, ha exercit durant anys com a professor d'anglès en un col·legi del Regne Unit i se l'acusa d'haver abusat de diversos menors al magatzem del centre educatiu, així com del seu propi fill adoptiu. M.F també ha estat membre del moviment escorta aconseguint un alt nivell. El 1986 va intentar adoptar un altre menor, però finalment li va ser denegat el permís



Després d'haver estat condemnat al Regne Unit i saltar-se la fiança imposada a Tailàndia, va canviar de nom i va vendre casa seva per tal de fixar la seva residència a una nova identitat a l'Estat espanyol. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Unitat Orgànica de Policia Judicial d'Alacant han sigut les encarregades de la investigació. Durant l'escorcoll del seu domicili, en el qual es va intervenir material informàtic, es va comptar amb la participació d'agents del NCA.